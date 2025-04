Ronaldo marca na goleada e passagem do Al Nassr às 'meias' da Champions asiática

Com uma contundente vitória por 4-1, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo qualificou-se esta noite para as meias-finais da Liga dos Campeões asiática, num jogo contra os japoneses do Yokohama Marinos. Neste jogo, o madeirense marcou o seu 934.º golo.

Com golos de Jhon Durán (27 e 49 minutos), Sadio Mané (31 minutos) e Cristiano Ronaldo (38 minutos), tendo os adversários minimizado a goleada por Kota Watanabe (73 minutos), o Al Nassr fica à espera do confronto entre os japoneses Kawasaki Frontale e os qataris do Al-Sadd, que só jogam amanhã.

A equipa de CR7 volta a entrar em campo na quarta-feira, 30 de Abril, às 17h30. A outra meia-final será realizada entre os também sauditas Al-Hilal de Jorge Jesus e o Al-Ahli Saudi, no dia anterior à mesma hora.