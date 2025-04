Al Nassr, com Ronaldo em 'branco', perde e marca passo na luta pelo título

O Al Nassr, dos portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio, perdeu hoje por 2-1 em casa do Al Qadsiah, para a 28.ª jornada da Liga saudita de futebol, e marcou passo na perseguição ao líder Al Ittihad.

Depois da derrota por 2-0 do Al Ittihad frente ao Al Fateh, do treinador José Gomes e do central Jorge Fernandes, o Al Nassr procurava reduzir a desvantagem para o líder e manter-se na luta pelo título, mas não conseguiu somar qualquer ponto.

O Al Hilal, do treinador Jorge Jesus, acabou por ser o principal beneficiado da jornada, dado que, com o triunfo por 3-0 frente ao Al Khaleej, reduziu para quatro pontos a diferença para o Al Ittihad e aumentou para quatro em relação ao Al Nassr, terceiro.

Cristiano Ronaldo, que lidera a lista de melhores marcadores, com 23 golos, ficou em 'branco' pela primeira vez nos últimos cinco jogos, em que somou seis golos, e o Al Nassr falhou a quarta vitória consecutiva para a Liga saudita.

A equipa orientada pelo ex-internacional espanhol Michel, que esta época regressou ao principal escalão, chegou à vantagem por Turki Al Amar, aos 35 minutos, mas Sadio Mané, aos 84, empatou a 1-1, na sequência de uma assistência de Otávio.

Contudo, o Al Qadsiah respondeu da melhor forma ao empate do Al Nassr, com o golo da vitória, alcançado pelo gabonês Aubameyang, aos 87 minutos, com um cabeceamento por cima do guarda-redes brasileiro Bento, a passe do uruguaio Nahitan Nández.

Com seis jornadas por disputar, o Al Nassr, que segue na terceira posição, com 57 pontos, a oito do Al Ittihad, primeiro, e a quatro do Al Hilal, segundo, enquanto o Al Qadsiah, finalista da Taça, segue na quinta posição, com 55.