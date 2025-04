Carrinha furtada encontrada no Bairro da Nogueira

A carrinha de 17 lugares, com a matrícula 16-16-TU, que foi furtada na madrugada do passado domingo na Assomada, no Caniço, já foi encontrada.

Segundo o proprietário, a ‘Renault Master’ estava no Bairro da Nogueira, na Camacha, e além de ter o depósito vazio estava bastante danificada.

O veículo “estava batido e já tinha feito mais de 20 quilómetros”. O lesado referiu ainda que furtaram o amplificador, o rádio e o GPS.

A Polícia de Segurança Pública foi ao local após receber uma denúncia e identificou um dos suspeitos, um homem já referenciado pela prática de crimes de furto.