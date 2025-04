PS acusa Câmara do Funchal de querer “festejar Abril amordaçando a Liberdade”

A concelhia do Funchal do Partido Socialista critica o executivo camarário por, uma vez mais, querer silenciar os partidos da oposição na sessão solene comemorativa do 25 de Abril, que terá lugar na Câmara Municipal.

Em reação à decisão hoje tornada pública pela presidente da autarquia de não dar voz aos partidos na sessão solene, a presidente da estrutura socialista acusa o executivo de querer “celebrar Abril com censura”.

Sessão solene do 25 de Abril decorrerá sem discursos na CMF A sessão solene do 25 de Abril decorrerá sem discursos na Câmara Municipal do Funchal.

Isabel Garcês condena a atitude de Cristina Pedra ao afirmar que este não é o momento para intervenções políticas.

“Mais de 50 anos depois do 25 de Abril de 1974, é inaceitável que ainda haja quem assuma uma postura contrária aos valores conquistados com a Revolução e tudo faça para calar quem pensa diferente”, lamenta a socialista, acusando a presidente da autarquia de querer “festejar Abril amordaçando a Liberdade”.

No entender de Isabel Garcês, este, sim, é um momento importante para os diferentes partidos com assento na Assembleia Municipal do Funchal poderem expressar o seu ponto de vista e aquilo que defendem para a cidade e para a Região.

“Como é que a presidente da Câmara vem dizer que esta não é altura para intervenções políticas, se, cada vez mais, assistimos a um crescimento do discurso do ódio, dos populismos e dos extremismos? Como é que se diz que não é altura para intervenções políticas se, mais do que nunca, as liberdades e garantias que Abril nos permitiu alcançar são postas em causa, como, aliás, mostra esta postura da presidente da edilidade?”, questiona ainda a presidente do PS-Funchal.

A socialista sublinha que, como o próprio nome indica, o executivo camarário tem a função de executar, mas, por outro lado, também deve saber ouvir e mostrar abertura para acolher as propostas válidas das outras forças políticas.

“Apregoam o slogan ‘Funchal Sempre à Frente’, mas tratam de ameaçar e deixar para trás os valores conquistados”, remata Isabel Garcês.