Fernando Damasio orador da próxima conferência do CQM

Fernando Damasio, director executivo da Data Riders Consultancy and Education Ltda., é o orador convidado da próxima conferência do Centro de Química da Madeira (CQM).

Com o tema 'From Engineering to Artificial Intelligence: A Global Journey of Innovation', a conferência realiza-se a 29 de Abril, pelas 11h00, na sala 0.57, no piso 0 do Campus Universitário da Penteada.

"A evolução tecnológica foi sempre impulsionada por pessoas dispostas a ultrapassar fronteiras físicas e intelectuais, sendo o orador convidado um exemplo disso", indica nota à imprensa.

E prossegue: "O percurso de Fernando Damasio teve início nos Estados Unidos, onde ministrava tecnologias de aprendizagem automática e condução autónoma, em Mountain View, no coração de Silicon Valley. De lá, levou seus conhecimentos para a Índia, alargando o acesso global ao ensino de IA aplicada. Em seguida, mudou-se para França, onde fundou uma empresa centrada em aplicações práticas de IA. Natural do Brasil, Fernando Damasio regressou ao seu país, onde agora aplica esta experiência global a grandes iniciativas no sector mineiro - liderando a integração da IA em auditorias (como a GISTM - Global Industry Standard on Tailings Management), automação de processos, monitorização do desempenho e transformação digital".

Diz ainda que "esta conferência oferece uma oportunidade única de explorar o percurso pessoal de Fernando Damasio e a evolução da IA, com a apresentação de projectos do mundo real e um vislumbre do que está para vir".

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia (por limitação de lugares) através do site do CQM.