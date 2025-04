Vai faltar água no Campanário na próxima terça-feira

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho da Ribeira Brava que visam diminuir as perdas de água, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável no concelho da Ribeira Brava na próxima terça-feira, 29 de Abril.

Os trabalhos vão decorrer entre as 14 e as 16h30, na freguesia do Campanário, na zona da Pedra Nossa Senhora e do Porto da Ribeira.