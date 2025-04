Messi despede-se de compatriota distinto e próximo

O futebolista Lionel Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro e campeão mundial de seleções pela Argentina, despediu-se hoje com saudade do Papa Francisco, que morreu aos 88 anos, lembrando a personalidade do seu compatriota.

"Distinto, próximo e argentino... Que descanse em paz, Papa Francisco. Obrigado por fazer do mundo um lugar melhor. Vamos sentir a sua falta", reagiu o avançado dos norte-americanos do Inter Miami, de 37 anos, numa publicação nas redes sociais.

A mensagem é acompanhada por uma imagem de Messi ao lado do Papa Francisco, que foi fotografada em agosto de 2013, quando a seleção argentina foi recebida no Vaticano pelo pontífice - nomeado como chefe da Igreja Católica cinco meses antes -, nas vésperas de uma vitória sobre a Itália (2-1), num encontro particular disputado em Roma.

O Papa Francisco morreu hoje aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia.

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

O Papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral e teve alta em 23 de março. A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.