Funeral do Papa decorre hoje com líderes mundiais, milhares de fiéis e forte segurança

O Papa Francisco será hoje sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, momento que será precedido por uma cerimónia marcada pela presença de dezenas de chefes de Estado e monarcas e líderes de organizações.

As cerimónias fúnebres do líder da Igreja Católica, que faleceu na segunda-feira passada aos 88 anos, vítima de AVC, começam às 10:00 locais (menos uma hora em Lisboa) na Praça de São Pedro, no Vaticano, seguindo-se o cortejo fúnebre até à Basílica de Santa Maria Maior, onde Francisco escolheu ser sepultado, num momento que será privado.

Dezenas de líderes mundiais, como Donald Trump (Estados Unidos), António Guterres (Nações Unidas), Ursula von der Leyen (Comissão Europeia) ou Volodymyr Zelensky (Ucrânia) estarão presentes no funeral, que exigiu medidas reforçadas de segurança junto à capital italiana, Roma.

O chefe de Estado russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, serão dos poucos líderes internacionais ausentes.

Portugal será representado pelas três mais altas figuras do Estado - o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro -, bem como o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

Na cerimónia na Praça de São Pedro, os líderes mundiais ficarão sentados por ordem alfabética, com os lugares da frente reservados para as autoridades italianas, nomeadamente o Presidente, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra, Giorgia Meloni, bem como para Javier Milei, chefe de Estado da Argentina, país natal do Papa.

O Ministério do Interior italiano estima em 200 mil o número de fiéis que assistirão às cerimónias fúnebres de Francisco. Para o próximo conclave - ainda sem data marcada - e a eleição do novo Papa, esse número sobe para 250 mil.

A dimensão da cerimónia obrigou a medidas de segurança extraordinárias, com 11 mil soldados e membros das forças de segurança mobilizados, sem contar com as equipas das delegações internacionais.

As Forças Armadas italianas anunciaram um reforço da segurança com um sistema anti-drone, caças e um contratorpedeiro na costa de Fiumicino, perto do principal aeroporto de Roma. O imponente dispositivo de segurança para o funeral de Francisco inclui ainda uma zona de exclusão aérea e controlos exaustivos nos aeroportos e estações.

Após as cerimónias na Praça de São Pedro, o cortejo fúnebre segue depois, num percurso de seis quilómetros, até à Basílica de Santa Maria Maior, onde Francisco escolheu ser sepultado, num momento que será privado, a seu pedido.

Nas escadarias desta basílica, e para prestar a última homenagem ao pontífice, estará um grupo de pessoas, cerca de 40, que será integrado por pessoas pobres e necessitadas, sem-abrigo, migrantes, presos e transgéneros, a representar temas centrais do pontificado de 12 anos de Francisco.

O túmulo que acolherá o corpo do religioso argentino foi feito em mármore de origem da Ligúria, região no noroeste de Itália, e apresentará a inscrição "FRANCISCUS", o nome do Papa em latim, e a reprodução da sua cruz peitoral.

Mais de 250 mil pessoas passaram pela Basílica de São Pedro, no Vaticano, para se despedirem do Papa Francisco, cujo caixão esteve exposto junto ao altar desde quarta-feira de manhã até ao final da tarde de sexta-feira, quando decorreu uma cerimónia privada de encerramento da urna.

Nascido como Jorge Mario Bergoglio em Buenos Aires, em 17 de Dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e o primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

Patrícia Sampaio (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg) são hoje os derradeiros trunfos de Portugal nos Europeus de judo de Podgorica, no dia que vai encerrar a competição individual.

A judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, bronze em Paris2024, é a grande favorita em -78 kg, categoria na qual se apresenta como primeira cabeça de série, entrando em competição ao 10.º combate, diante da jovem finlandesa Emma Krapu, de apenas 20 anos e que dá os primeiros passos entre a elite.

Jorge Fonseca, o único campeão mundial português, em 2019 e 2021, e bronze olímpico em Tóquio2020, parte como oitavo cabeça de série e tem logo um combate a doer, quando defrontar o russo Niiaz Bilalov, um oponente que já o venceu duas vezes.

***

O FC Porto tem hoje a oportunidade de ascender ao terceiro lugar da I Liga de futebol, precisando de vencer em casa do Estrela da Amadora, em jogo da 31.ª jornada da prova.

Depois de o Sporting de Braga, atual terceiro classificado, com 64 pontos, mais dois do que os 'dragões', ter empatado 1-1 na sexta-feira em casa do Famalicão, os portistas ficaram com caminho aberto para o terceiro lugar, mas para isso terão de ultrapassar o Estrela, equipa que luta para fugir aos lugares de descida.

Além do embate na Reboleira, a 31.ª jornada conta ainda com mais dois jogos hoje: o Santa Clara-Arouca e o Gil Vicente-Farense.

ECONOMIA

Terminam hoje as reuniões de primavera do Grupo do Banco Mundial (GBM) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) que começaram no passado dia 21 de abril.

As tarifas norte-americanas foram um dos temas que marcaram este encontro.

Na quinta-feira, a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, apelou aos países membros da organização para que resolvam de forma construtiva e "quanto antes" as tensões comerciais para evitar novas turbulências e ativem medidas internamente que estimulem a produtividade.

No seu o World Economic Outlook (WEO), publicado no início da semana, o FMI reviu em baixa as suas previsões para o crescimento da economia mundial, para 2,8% este ano, face aos 3,3% que apontou em janeiro.