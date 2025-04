Adiado debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos nas televisões

O debate televisivo entre o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, previsto para hoje, foi adiado para data a definir, disse à Lusa fonte do gabinete do líder do executivo.

Segundo a mesma fonte, o debate foi adiado por consenso entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos e com o acordo das televisões RTP, SIC e TVI, que o deveriam transmitir.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.

A E-Redes alertou já que a previsão de reposição da eletricidade se mantém indefinida e pode ser prolongada, sem adiantar uma estimativa.

"Face aos problemas da rede que persistem a previsão de reposição da energia mantém-se indefinida e poderá ser prolongada", informou a operadora da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal continental, em comunicado.

O presidente do PSD e o secretário-geral do PS deveriam enfrentar-se esta noite num debate televisivo, a três semanas das eleições legislativas antecipadas de 18 de maio.

O frente-a-frente iria ser transmitido em simultâneo pela RTP, SIC e TVI a partir do Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações em Lisboa, com uma duração prevista de cerca de 70 minutos.

Antes do confronto que estava previsto para hoje, Pedro Nuno Santos realizou seis debates televisivos: Com os líderes do Chega (André Ventura), Iniciativa Liberal (Rui Rocha), Bloco de Esquerda (Mariana Mortágua), PCP (Paulo Raimundo), Livre (Rui Tavares) e PAN (Inês Sousa Real).

Luís Montenegro, como líder da AD, esteve nesta pré-campanha em três debates, com Paulo Raimundo, Rui Rocha e André Ventura, e deixou para o parceiro de coligação, o presidente do CDS, Nuno Melo, os confrontos com o Bloco de Esquerda, Livre e PAN.

Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, enquanto líderes do PS e do PSD, enfrentaram-se pela primeira vez num debate televisivo em fevereiro de 2024, na pré-campanha para as legislativas de 2024.