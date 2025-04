"Nada está afastado" mas não há indicação de ataque cibernético

O primeiro-ministro afirmou hoje que "tudo aponta" para que a origem da falha de energia esteja na interconexão com a Espanha e, admitindo que "nada está afastado", considerou que não há qualquer indicação de um ataque cibernético.

Luís Montenegro falava jornalistas, a meio de uma reunião do Conselho de Ministros, na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, antes de se deslocar à REN - Redes Energéticas Nacionais.

"Sabemos que a origem não foi em Portugal. Nós temos a nossa interconexão com a Espanha e tudo aponta que foi daí que se originou toda esta situação, mas eu não quero estar a especular", afirmou, acrescentando estar a ser feito um trabalho conjunto com o Governo espanhol.

O primeiro-ministro afirmou que os serviços de inteligência também estão a procurar perceber a origem desta situação e, questionado se está afastada a possibilidade de um ataque cibernético, respondeu de forma cautelosa.

"Eu creio que é importante dizer que não está nada afastado, mas não há nenhuma indicação também que aponte nesse sentido", afirmou.

O primeiro-ministro salientou que, neste momento, a prioridade é "a reposição da capacidade das pessoas de terem acesso à energia elétrica e é acudir às situações mais urgentes".

"Quero transmitir uma mensagem de tranquilidade, nós temos todos os gabinetes de crise e todos os planos de emergência e contingência a funcionar, sobretudo salvaguardando os serviços essenciais, temos o sistema de segurança interna com a sua célula de crise ativa, temos os serviços de informações da República a recolher todas as informações para podermos ter ainda uma maior compreensão da origem deste problema", afirmou.

Montenegro assegurou que manteve sempre informado o Presidente da República, a Assembleia da República á a ocasião de falar por duas vezes com o secretário-geral do Partido Socialista e teve também a ocasião de falar já várias vezes com o Presidente do Governo Espanhol, Pedro Sánchez.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.