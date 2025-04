Novos ataques dos EUA causaram oito mortos no Iémen

Os rebeldes Huthis do Iémen disseram hoje que novos ataques dos Estados Unidos contra os subúrbios da capital Sanaa, durante a madrugada, fizeram pelo menos oito mortos e vários feridos.

Os ataques norte-americanos causaram "oito mártires, incluindo crianças e mulheres" na zona de Thaqban, nos subúrbios a noroeste de Sanaa, segundo o canal de televisão Al-Massiraa, controlado pelos Houthis.

O grupo, que conta com o apoio do Irão e é aliado do movimento islamita palestiniano Hamas, também relatou outros ataques, incluindo contra o bastião de Saada, no norte, e na província de Amran, a norte de Sanaa.

Os últimos ataques elevaram o número de mortos em ataques aéreos dos Estados Unidos no Iémen para 228, de acordo com uma contagem da agência de notícias France-Presse, baseada em anúncios dos Huthis.

No domingo, o comando do exército dos Estados Unidos para o Médio Oriente, conhecido como Centcom, disse que os ataques norte-americanos atingiram mais de 800 alvos no Iémen desde meados de março, matando centenas de combatentes.

Em 15 de março, os Estados Unidos lançaram uma campanha de bombardeamento contra os Huthis no Iémen para tentar obrigar os rebeldes a cessar ataques contra navios no mar Vermelho, área essencial para o comércio mundial.

"Desde o início da Operação 'Rough Rider', o Centcom atingiu mais de 800 alvos. Estes ataques mataram centenas de combatentes huthis e vários líderes huthis", afirmou o comando, em comunicado.

Os Huthis, que controlam vastas áreas do Iémen, levaram a cabo dezenas de ataques com mísseis e 'drones' contra navios, que acreditam estar ligados a Israel, em solidariedade com o Hamas.

"Embora os Huthis continuem a atacar as nossas embarcações, as nossas operações reduziram a taxa e a eficácia dos seus ataques. Os lançamentos de mísseis balísticos caíram 69%", enquanto os ataques suicidas com 'drones' "caíram 55%", afirmou o Centcom.

Os ataques dos Huthis estão a interromper severamente o tráfego de carga no mar Vermelho através do canal do Suez, uma artéria vital que transporta normalmente 12% do tráfego marítimo global. Muitas empresas fazem agora um desvio longo e dispendioso pelo sul de África.

Os Huthis também atacaram diretamente o território israelita desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada por um ataque do grupo islamita Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023.

Estes ataques cessaram com a trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro, mas regressaram após Israel retomar a ofensiva em Gaza, em 18 de março.

Segundo o Centcom, "o Irão continua, sem dúvida, a apoiar os Huthis. Os Huthis só podem continuar a atacar as nossas forças com o apoio do regime iraniano".

Os rebeldes formam atualmente um dos elementos mais ativos do chamado Eixo da Resistência formado por Teerão, após o enfraquecimento do movimento libanês Hezbollah e a queda do regime do antigo presidente Bashar al-Assad na Síria.