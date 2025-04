Nove mortos em ataque a autocarro com 'drone'

Nove pessoas morreram num ataque com um 'drone' russo a um autocarro em Marganets, no sudeste da Ucrânia, anunciou hoje o governador da região de Dnipropetrovsk.

"Um 'drone' atingiu um autocarro que transportava funcionários de uma empresa", disse Sergiy Lysak, explicando que "o ataque inimigo custou a vida a nove pessoas".

O governador disse ainda que o ataque causou 30 feridos, mas que o número continua a aumentar.

Vários incêndios ocorreram em várias regiões ucranianas durante a noite, após ataques russos.

Segundo fontes ucranianas, foram reportados ataques nas regiões de Kiev, Kharkiv, Poltava, Odessa e Dnipropetrovsk.

Do outro lado, as defesas antiaéreas russas terão abatido 11 'drones' ucranianos em seis regiões do país e na península anexa da Crimeia na noite passada, segundo o ministério da Defesa russo no seu canal Telegram na quarta-feira.

Norte-americanos, ucranianos e europeus deverão discutir hoje em Londres o cessar das hostilidades na Ucrânia, após mais de três anos de guerra.

As últimas conversações diretas entre representantes russos e ucranianos ocorreram na primavera de 2022, no início da invasão liderada pelo Kremlin, e terminaram em fracasso.

Washington, por sua vez, está a manter discussões separadas com Kiev e Moscovo.