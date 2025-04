Março teve chuva bem acima da média e foi mais quente do que o normal

O mês de Março ficou marcado por chuva acima do normal, vento que atingiu rajada máxima de 134 km/h no Chão do Areeiro, mas que apesar disso foi também mais quente do que o habitual e registou mais horas de sol do que no mesmo mês de anos anteriores. Estas são as conclusões da síntese dos principais dados meteorológicos de Março, publicados esta quinta-feira pela Direcão Regional de Estatística da Madeira (DREM).

A temperatura média mais elevada (17,7 °C) foi registada na estação do Funchal/Observatório e a temperatura média mais baixa ocorreu na estação do Pico do Areeiro (3,5 °C), indica a DREM a partir dos dados fornecidos pela Delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), na Região Autónoma da Madeira.

Em comparação com as normais climatológicas de Março, cinco das seis estações com dados disponíveis registaram anomalias positivas da temperatura média do ar. A única excepção foi a estação do Chão do Areeiro, com um desvio negativo de 1,1 °C. O maior desvio positivo foi observado na estação do Funchal/Observatório, com +1,1 °C face à respetiva normal climatológica.

No que respeita às temperaturas máxima e mínima absolutas registadas no mês de Março, os extremos foram registados no dia 30, nas estações do Lugar de Baixo (26,8 °C) e do Pico do Areeiro (-2,0 °C).

Choveu a potes no Chão do Areeiro

Relativamente à precipitação, o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação meteorológica do Chão do Areeiro (623,4 mm), tendo sido no dia 19 que se observou o maior valor diário de todas as estações (167,2 mm).

Contrariamente, o valor mensal mais baixo foi registado na Selvagem Grande (12,0 mm).

Os dados meteorológicos confirmam que em Março choveu bem acima da média. Comparando com a normal climatológica daquele mês (período 1961-1990), todas as estações registaram valores de precipitação superiores, destacando-se a estação do Chão do Areeiro com uma anomalia positiva de 319,4 mm.

Analisando os dias com precipitação (chuva, dias chuvosos e muito chuvosos), a estação do Chão do Areeiro registou o maior número de dias com chuva (29 dias com precipitação igual ou superior a 0,1 mm). Já o número máximo de dias chuvosos (≥ 1,0 mm) e de dias muito chuvosos (≥ 10 mm) foi registado na estação do Pico do Arieiro, com 27 e 17 dias, respectivamente" DREM

Quanto à humidade relativa do ar, os valores médios mensais variaram entre 62% no Funchal/Observatório e 94% no Chão do Areeiro. O valor mínimo diário da humidade relativa do ar (2%) foi registado na estação da Quinta Grande no dia 29, e o valor máximo (100%) foi atingido em 8 estações, em diferentes dias do mês de março.

Em Março, houve muita chuva e vento. Entre as estações com anemómetro, foi na estação do Chão do Areeiro que se registou a maior intensidade média do vento (27,3 km/h), por outro lado, foi na estação do Lido que se registou a média mais baixa (3,6 km/h). A maior rajada do vento foi registada no dia 19 no Chão do Areeiro (134 km/h).

Boas abertas permitiram insolação acima da média

Apesar de chuvoso, Março teve boas abertas. Analisando a insolação (número de horas de Sol descoberto) no mês de Março foi de 211,7 horas no Porto Santo/Aeroporto (sendo o valor da normal de 171,0 horas), 204,7 horas na estação Santa Catarina/Aeroporto³ e de 204,2 horas no Funchal/Observatório (sendo o valor da normal de 172,2 horas).

Água do mar mais quente

Olhando o mar, a temperatura média da água medida no Molhe da Pontinha (Funchal) foi de 18,5 °C (+0,9 °C que o valor da normal para este mês). A temperatura média mais alta foi registada nos dois primeiros dias do mês (19,0 °C) e a mais baixa (17,9 °C) no dia 17 de Março.