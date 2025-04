Exército israelita diz ter interceptado míssil disparado do Iémen

O exército israelita anunciou hoje ter interceptado um novo míssil disparado do Iémen antes de entrar em território israelita.

"Na sequência das sirenes que soaram há pouco em várias regiões de Israel, foi intercetado um míssil lançado do Iémen", disse o exército em comunicado.

"O míssil foi neutralizado antes de entrar em território israelita", acrescentou.

Os Huthis, que controlam vastas áreas do Iémen, levaram a cabo dezenas de ataques com mísseis e 'drones' contra Israel desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada por um ataque do grupo islamita Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023.

Os Huthis também atacaram navios, que acreditam estar ligados a Israel, no mar Vermelho, área essencial para o comércio mundial.

Estes ataques cessaram com a trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro, mas regressaram após Israel retomar a ofensiva em Gaza, em 18 de março.

Segundo a rádio do exército israelita, o míssil intercetado durante a noite foi o 22.º desde essa data.

Em 15 de março, os Estados Unidos lançaram uma campanha de bombardeamento contra os rebeldes no Iémen para os obrigar a cessar os disparos.