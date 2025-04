Três mortos, incluindo uma criança, em ataque com mais de 100 drones

Três pessoas morreram, incluindo uma criança, na sequência de ataques russos com mais de 100 drones no centro da Ucrânia, na quinta-feira à noite, segundo um relatório da força aérea ucraniana publicado hoje.

De acordo com o relatório das forças militares ucranianas, a Rússia atacou o território ucraniano na quinta-feira à noite com 103 drones, 41 dos quais drones de ataque abatidos pelas defesas aéreas ucranianas.

Na cidade de Pavlograd, na região de Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia, três pessoas, incluindo uma criança, foram mortas no ataque, segundo as autoridades regionais.

O ataque causou danos nas regiões de Kharkov e Sumi, no nordeste da Ucrânia, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, e também na região de Cherkassi, no centro da Ucrânia.

De acordo com as forças militares ucranianas, dos mais de cem drones, 40 caíram sem causar danos e mais de 20 terão atingido os seus alvos ou causado danos no momento em que foram abatidos.