Mulher agredida no Monte

Uma mulher de 46 anos foi agredida na noite de ontem no Caminho do Lombo, no Monte.

Ao que tudo indica, a agressão terá ocorrido num quadro de violência doméstica, pelas 21h20.

A vítima apresentava uma ferida sangrante na zona da cabeça, tendo sido socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses que asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.