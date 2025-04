Mulher atropelada no Funchal

Uma mulher de 47 anos foi esta manhã atropelada no Largo do Phelps, no Funchal.

Segundo populares, a vítima foi colhida por uma viatura pouco antes das 10 horas.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram para o local uma ambulância.

A mulher queixava-se de dores numa perna, tendo sido transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.