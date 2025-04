Catorze mortos e 750 feridos em novo balanço de explosão em porto no Irão

Catorze pessoas morreram e 750 ficaram feridas na sequência da explosão que ocorreu no sábado no porto de Shahid Rajai, no sul do Irão, segundo um novo balanço oficial divulgado hoje.

A informação foi revelada pelo ministro Interior do Irão, Eskandar Momeni, na rede Telegram, citado pela agência France-Presse, atualizando o balanço anterior de oito vítimas mortais.

A causa da "forte explosão" seguida de incêndio no porto de Shahid Rajai, perto da cidade iraniana de Bandar Abbas, terá sido "um carregamento de um ingrediente químico utilizado para fazer propulsores de mísseis", noticiou a agência de notícias Associated Press (AP).

Durante horas, as autoridades iranianas não deram uma explicação clara sobre o que terá provocado a explosão no porto, embora tenham negado que a explosão tivesse alguma coisa a ver com a indústria petrolífera do país.

"É altamente provável que a explosão tenha tido origem num depósito de produtos perigosos e produtos químicos localizado na zona portuária", disse fonte da alfândega do porto de Shahid Rajai, em comunicado.

O primeiro vice-presidente do Irão, Mohamed Reza Aref, ordenou "uma investigação imediata e completa para determinar a causa exata do acidente e a extensão dos danos".

As atividades portuárias foram suspensas para que as forças de segurança e de socorro pudessem controlar a situação, segundo as autoridades iranianas.

A explosão aconteceu no dia em que o Irão e os Estados Unidos se reuniam em Omã para a terceira ronda de negociações sobre o rápido avanço do programa nuclear de Teerão.

Embora no Irão não tenha sido sugerido a hipótese de ataque relacionada com esta explosão, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, tinha dito na quarta-feira que "os serviços de segurança estavam em alerta máximo devido a casos passados de tentativas de sabotagem e operações de assassinato concebidas para provocar uma resposta legítima".

Shahid Rajai é um porto comercial e industrial em Bandar Abbas, capital da província de Hormozgan, cobrindo uma área superior a 2.400 hectares e com uma capacidade anual para movimentar mais de 88 milhões de toneladas de carga.