Pobres recebem Francisco à chegada ao local onde será sepultado

O caixão com o corpo do Papa Francisco chegou à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde ficará sepultado, tendo sido acolhido nas escadarias do templo por um grupo de pessoas necessitadas.

Segundo informação da sala de imprensa do Vaticano, o grupo era constituído por cerca de 40 pessoas pobres e necessitadas, migrantes, presos e transgénero.

O secretário da Comissão para as Migrações da CEI (Conferência Episcopal Italiana), em declarações anteriores citadas pela agência Ecclesia, referiu que cada pessoa levaria uma rosa branca e destacou que o grupo integrava reclusos da Prisão de Rebibbia, onde o Papa Francisco abriu uma Porta Santa do Ano Santo 2025.

"Os pobres têm um lugar privilegiado no coração de Deus, bem como no coração e no ensinamento do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para nunca os esquecer", segundo uma nota do Vaticano justificando a ação de hoje.

A preocupação com os mais pobres e os excluídos foram uma preocupação do pontificado do Papa Francisco, tendo hoje merecido uma referência especial na homilia da missa exequial presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re.

"Constante foi também a sua insistência em agir a favor dos pobres", disse o decano do colégio cardinalício na leitura da homilia.