Primeiro funeral de pontífice reinante em duas décadas mobiliza milhares de pessoas

O funeral do Papa Francisco, no sábado, o primeiro de um pontífice reinante desde há duas décadas, é um acontecimento que está a mobilizar autoridades e voluntários italianos, estimando-se a presença de 200 mil fiéis.

Estes são alguns dos números que descrevem o que se pode esperar:

O Ministério do Interior italiano estima em 200 mil o número de fiéis que assistirão às cerimónias fúnebres de Francisco. Para o próximo conclave - ainda sem data marcada - e a eleição do novo Papa, esse número sobe para 250 mil.

O cortejo fúnebre que levará os restos mortais do falecido Papa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, até à Basílica de Santa Maria Maior, onde Francisco pediu ser sepultado num túmulo simples, percorrerá uma distância de seis quilómetros.

Três mil voluntários serão mobilizados pela Proteção Civil italiana, responsável pela gestão dos preparativos. Haverá 55 equipas médicas espalhadas ao longo do cortejo fúnebre entre a Basílica de São Pedro e a Basílica de Santa Maria Maior, bem como 11 postos médicos avançados e 52 ambulâncias adicionais para se juntarem à frota existente.

Esperam-se temperaturas de 17.º e sol às 10:00 (09:00 em Lisboa) de sábado, hora de início do funeral, embora o termómetro possa atingir os 24.º ao longo do dia.

Vão ser disponibilizados 260 mil lugares pelo grupo estatal 'Ferrovie dello Stato' para as pessoas que desejem viajar para Roma de comboio. A Proteção Civil confirmou igualmente que foram reservados 500 lugares de estacionamento para autocarros e camionetas em Roma e arredores para o mesmo dia.

130 delegações internacionais já confirmaram a sua presença no evento, mas prevê-se que o número final possa ascender a 170.

Entre hoje e 26 de abril, espera-se que 120 mil pessoas cheguem a Roma, o que se traduzirá em cerca de 320 mil dormidas, de acordo com os números do Departamento de Turismo da capital italiana, que adverte que as estimativas podem mesmo ser inferiores às que se verificarão efetivamente. 101 mil destas chegadas serão em hotéis e outras 53 mil em "estabelecimentos complementares".

Serão mobilizados 11 mil soldados e membros das forças de segurança, sem contar com as equipas das delegações internacionais, que assegurarão que o funeral decorra sem incidentes.

A polícia, os 'carabinieri' e a polícia de trânsito serão acompanhados por pelo menos 1.500 soldados.

Cinco bazucas anti-drone, capazes de intercetar as frequências de rádio com que estes aparelhos são operados, reforçarão a zona de exclusão aérea decretada sobre o céu romano.