Sé do Funchal enche-se de fiéis em homenagem ao Papa Francisco

A Sé do Funchal acolheu, esta manhã, uma missa de homenagem ao Papa Francisco, que contou com a presença de uma grande multidão de fiéis.

Ver Galeria Fotos Rui Silva/ASPRESS

A celebração, que teve início às 11 horas, foi presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e também contou com a participação de diversas entidades públicas, incluindo o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal.

Fiéis juntam-se para saudar Francisco uma última vez Alguns milhares de fiéis começaram hoje a encher a Praça de São Pedro, Roma, a duas horas das celebrações de trasladação do corpo de Francisco para a Basílica de São Pedro, onde ficará até sábado, ocasião das exéquias fúnebres.

Palmas e telemóveis saudaram última procissão de Francisco em São Pedro Uma praça de São Pedro quase cheia saudou hoje com palmas e fotografias a passagem da urna com o corpo do Papa Francisco, uma cerimónia que marca o início público das celebrações fúnebres do líder da Igreja Católica.

De salientar, que nenhum elemento da Diocese do Funchal vai marcar presença nas cerimónias fúnebres do Papa Francisco, uma vez que no sábado, 26 de Abril, pelas 11 horas, irá ocorrer a missa das Ordenações de Tiago Andrade e Marcos Rebelo. "Nesta missa rezaremos pelo nosso querido Papa Francisco, agradecendo toda a sua vida e ministério ao serviço da Igreja, rezando também pelas vocações sacerdotais na nossa diocese", destaca a Diocese.