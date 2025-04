Alberto João Jardim e Élvio Passos testemunham a história da Rua da Carreira

Chegou ao fim, esta sexta-feira, 25 de Abril, mais uma edição do ‘VivaCidade’, iniciativa cultural promovida pela Câmara Municipal do Funchal que trouxe dinamização ao centro da capital madeirense através de uma programação artística diversificada.

A iniciativa transformou espaços públicos emblemáticos do Funchal em palcos para música, teatro, dança, artes circenses, poesia e outras expressões culturais, envolvendo artistas locais e proporcionando experiências únicas a residentes e visitantes.

O encerramento da terceira edição do evento municipal deu-se com a grande novidade deste ano, o projecto ‘Ruas que Falam’, que na noite de hoje juntou o ex-presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, e o jornalista do DIÁRIO, Élvio Passos, autor do livro ‘Presos Políticos, para uma conversa na Rua da Carreira, moderada pelo director-geral do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.

Durante uma hora e meia, o momento de diálogo e partilha abordou precisamente o local onde se encontravam, a Rua da Carreira, uma artéria com história ou, conforme afirmou o moderador da conversa, “muitos segredos”.

Num dia em que se assinalou o Dia da Liberdade, o projecto, que teve palco à frente do edifício que outrora foi sede da PIDE no Funchal, contou com Miguel Pires a ‘Canta[r] Abril’ e dezenas de pessoas na plateia.

Durante três dias, o ‘VivaCidade’ promoveu diversas expressões artísticas em três horários distintos (12, 17 e 21 horas) e em cinco pontos centrais do Funchal, nomeadamente a Rua da Carreira, a Sé Catedral, o Largo do Chafariz, a Praça Amarela e a Praça do Carmo.

O evento, integrado na Bienal Arte e Design do Funchal, envolveu centenas de pessoas e captou a atenção de milhares de transeuntes locais, bem como turistas, proporcionando uma experiência cultural única.