'Hat-trick' de Gyökeres garante vitória do Sporting sobre o Moreirense

O sueco Viktor Gyökeres marcou hoje os três golos do Sporting na vitória sobre o Moreirense, por 3-1, que permitiu aos 'leões' isolarem-se, à condição, na liderança da I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 30.ª jornada.

No Estádio José Alvalade, o avançado marcou aos 12, 25 e 52 minutos, e reforçou ainda mais a liderança dos goleadores da prova, com 34 golos, além de ter chegado aos 90 tentos em 96 partidas oficiais pelos 'leões', antes de Cédric Teguia reduzir para os minhotos, aos 56.

Após a sexta vitória nos últimos sete encontros na I Liga, o Sporting segue no topo, com 72 pontos, provisoriamente com mais três do que o Benfica, que no sábado visita o Vitória de Guimarães, no fecho da ronda, enquanto o Moreirense averbou a segunda derrota seguida e é 10.º, com 35.