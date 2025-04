Madeira mantém a terceira posição nos preços de habitação mais altos

No final de 2024 (4.º trimestre), "o preço mediano dos 44.115 alojamentos familiares transaccionados em Portugal foi 1.870 €/m2, na sequência de uma taxa de variação de 15,5% em relação ao 4.º trimestre de 2023 (10,8% no trimestre anterior)", informou hoje ao INE. Ora, na Madeira, além dos preços serem os terceiros mais altos (2.395 euros/m2), pódio que a região tem mantido com consistência, é onde ocorreu o maior aumento homólogo face a 2023, um crescimento de quase 55%.

"O número de transações de alojamentos familiares em Portugal aumentou 34,2% em relação ao mesmo trimestre de 2023. O preço mediano da habitação aumentou, em relação ao período homólogo de 2023, nas 26 sub-regiões NUTS III, destacando-se a Região Autónoma da Madeira com o maior crescimento (54,9%)", diz o Instituto Nacional de Estatística.

"As sub-regiões com preços medianos da habitação mais elevados – Grande Lisboa, Região Autónoma da Madeira, Algarve e Área Metropolitana do Porto – apresentaram também os valores mais elevados em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador (território nacional e estrangeiro)", evidencia. "A exceção foi a Península de Setúbal, que superou o valor do país nas transações envolvendo compradores com domicílio fiscal em território nacional, embora o mesmo não tenha acontecido nas que envolveram compradores com domicílio fiscal no estrangeiro. Nas sub-regiões Grande Lisboa e Área Metropolitana do Porto, o preço mediano (€/m2) das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou, respetivamente em 65,0% e 35,7%, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional", aponta ainda.

Como referido, "o preço mediano de alojamentos familiares em Portugal foi 1.777 €/m2, tendo as sub-regiões Grande Lisboa (2.939 €/m2), Algarve (2.752 €/m2), Região Autónoma da Madeira (2.395 €/m2), Península de Setúbal (2.117 €/m2) e Área Metropolitana do Porto (1.986 €/m2) registado valores superiores ao nacional", aponta.

"No 4.º trimestre de 2024, todas as 26 sub-regiões NUTS III do país registaram crescimentos homólogos do número de transações de alojamentos familiares, tendo a Região Autónoma da Madeira (74,7%), o Alentejo Litoral (53,1%), a Área Metropolitana do Porto (44,3%) e as Beiras e Serra da Estrela (42,5%) registado crescimentos acima de 40%. A Grande Lisboa e a Área Metropolitana do Porto concentraram 35,1% das transações de alojamentos familiares no 4.º trimestre de 2024", evidencia ainda o INE.

No período em análise, "as sub-regiões da Grande Lisboa (3.032 €/m2), Região Autónoma da Madeira (2.895 €/m2), Algarve (2.851 €/m2), Península de Setúbal (2.222 €/m2) e Área Metropolitana do Porto (2.049 €/m2) registaram preços da habitação superiores aos do país. De salientar que todas estas sub-regiões registaram taxas de variação homóloga inferiores à nacional, com exceção da Região Autónoma da Madeira (+54,9%)", volta a frisar. "No 4.º trimestre de 2024, o menor crescimento homólogo dos preços da habitação (3,0%) foi registado na Região Autónoma dos Açores. A sub-região do Douro apresentou o menor preço mediano de venda de alojamentos familiares (610 €/m2)".