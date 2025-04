Sindicato dos Professores da Madeira comemora 51.º aniversário da Revolução dos Cravos

O Sindicato dos Professores da Madeira comemora, amanhã, 24 de Abril, o 51.º aniversário da Revolução dos Cravos, na sua sede, à calçada da Cabouqueira.

Esta comemoração terá início às 19 horas, com a conferência 'O Pós-25 de Abril no Arquipélago da Madeira e a sua Influência na Política Regional', por Ana Isabel Francisco.

"A celebração da liberdade conquistada há 51 anos continuará com um jantar recheado de música e poesia de intervenção, que terminará com a evocação do momento em que a operação militar contra o regime foi confirmada com a canção Grândola, Vila Morena", refere nota enviada.