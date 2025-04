Trabalhadoras da AJEM reportam falta de condições de trabalho e de saúde pública

As trabalhadoras da AJEM - Associação de Jovens Empresários Madeirenses, Infantário Primaveras, reunidas em plenário esta terça-feira, 22 de Abril, analisaram a situação laboral existente no infantário, nomeadamente o resultado da reunião tripartida realizada no passado dia 13 de Março na Direcção Regional de Trabalho.

As trabalhadoras reconhecem que têm sido "alcançados direitos", reconhecendo as melhorias das condições de trabalho nesta instituição. Contudo, no que diz respeito as condições de trabalho, tanto o sindicato CESP e as trabalhadoras reportam para "várias irregularidades existentes na Cozinha, e a falta de Condições de Trabalho e de Saúde Pública. Foi assumido o compromisso por parte da Direcção que através da contratação de um serviço externo, nomeadamente de uma nutricionista seria melhorado o serviço e efectuar menus adaptados e adequados, de forma a prestar mais atenção às novas realidades em matéria de alimentação. Situação que até à presente data e após compromissos assumidos anteriormente, se mantém, sem qualquer alteração", lê-se no comunicado de imprensa.

Acrescentando que continua a persistir a "irregularidade do Enquadramento das Categorias Profissional e falta de recursos humanos, no sector da Cozinha."

Neste sentido, as trabalhadoras do infantário Primaveras decidiram:

Solicitar respostas junto da Direção da AJEM, com conhecimento da DRT, sobre os Compromissos Assumidos em reunião realizada a 13 de Março de 2025, e já anteriormente apresentados em Caderno Reivindicativo apresentado à Instituição.

Lutar pela Requalificação e Progressão dos Carreiras Profissionais de todas as Trabalhadoras;

Lutar pelo Regresso da implementação das 35 Horas Semanais para Todas as Trabalhadoras;

Lutar pela Atribuição de Diuturnidades no montante de 21 € por cada 5 anos de antiguidade (a contar desde a data de entrada ao serviço até ao limite de 6 diuturnidades)

A concluir, decidiram madatar o Sindicato CESP para continuar a negociar a aplicação de "justas reinvidicações constantes no Caderno Reinvidicativo"