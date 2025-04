Câmara do Funchal aponta avaria interna para falta de água no 'Várzea Park'

A Câmara Municipal do Funchal afirmou que não tem responsabilidades sobre o problema de falta de água que afecta os moradores do edifício 'Várzea Park', em São Martinho.

Segundo a autarquia, trata-se de uma avaria interna do sistema de bombagem do edifício, sendo por isso uma questão que deve ser resolvida pelo condomínio do prédio.

Moradores do edifício ‘Várzea Park’ sem água “há horas” Os moradores do edifício Várzea Park, em São Martinho, admitem estar sem água “há horas”, o que tem causado bastante constrangimento.

O edifício foi construído em 2007 e é o maior Complexo Habitacional privado da Madeira, com 271 fogos.