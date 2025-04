Autoridades turcas advertem contra informações falsas sobre sismo

As autoridades turcas apelaram às pessoas para considerarem apenas as informações divulgadas pelos canais oficiais sobre o sismo de magnitude 6,2 sentido hoje em Istambul, ainda sem relato de vítimas ou danos.

"Por favor, tenham em consideração as declarações que serão feitas por fontes oficiais. Não acreditem em afirmações infundadas", pediu o Centro de Combate à Desinformação numa mensagem citada pela agência de notícias turca Anadolu.

O sismo foi sentido às 12:49 locais (10:49 em Lisboa) e foi seguido por várias réplicas, incluindo uma de magnitude 5,0, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A Agência Nacional de Gestão de Catástrofes (AFAD) e o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, disseram que o terramoto ocorreu ao largo de Silivri, no Mar de Mármara.

O sismo e pelo menos duas das réplicas foram fortemente sentidos em todos os bairros da enorme cidade de 16 milhões de habitantes, situada no Bósforo e no Mar de Mármara, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Milhares de pessoas correram para as ruas em pânico, mas as autoridades não tinham comunicado quaisquer vítimas ou danos cerca de duas horas e meia depois do primeiro abalo.

"Até agora, não recebemos nenhum pedido de ajuda, como ligar para o 112 e dizer 'a nossa casa ou edifício ruiu'", disse o ministro do Interior, citado pela Anadolu.

Mesmo assim, todas as mensagens das autoridades iam no sentido da maior cautela enquanto as equipas de emergência e socorro verificavam os locais.

A câmara de Istambul apelou aos cidadãos para que se mantivessem afastados de edifícios danificados e que evitassem circular de automóvel.

"Todos os nossos serviços de emergência estão em alerta máximo. De acordo com as informações de que dispomos nesta fase, nenhum edifício ruiu. Estamos a prosseguir as buscas", declarou a câmara.

O Presidente Recep Tayyip Erdogan disse que estava a "acompanhar de perto a evolução da situação".

A Turquia é atravessada por duas falhas que já causaram inúmeras tragédias no passado.

Istambul vive com medo do "Big One", o grande terramoto, por estar situada a 20 quilómetros da falha da Anatólia do Norte.

Os especialistas mais pessimistas preveem um terramoto com uma magnitude de pelo menos 7,0 até 2030, o que poderia provocar o colapso parcial ou total de centenas de milhares de edifícios.

O sudeste do país sofreu um violento terramoto em fevereiro de 2023, que matou pelo menos 53.000 pessoas e devastou a antiga cidade de Antakya, anteriormente conhecida como Antioquia.

O bairro de Silivri alberga uma das principais prisões do país, onde estão detidos o presidente da câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, da oposição, e o patrono das artes e filantropo Osman Kavala.

Foi também para lá que foram levados muitos dos manifestantes detidos durante os protestos que se seguiram à detenção de Imamgolu, em 19 de março, que foi preso em Silivri seis dias depois.

A rede de entreajuda dos pais dos jovens detidos declarou nas redes sociais que o estabelecimento prisional não sofreu qualquer dano, segundo a AFP.