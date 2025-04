Autoridades angolanas desmantelam estufa clandestina de plantação de droga

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) de Angola anunciou ontem o desmantelamento de uma estufa clandestina de plantação de droga do tipo Skunk, também conhecida por gamba, dissimulada no interior de uma residência, em Luanda.

De acordo com a nota do SIC, a descoberta desta estufa dentro de um condomínio, no município de Camama, decorre de uma investigação que estava em curso há mais de oito meses.

A estufa clandestina encontrava-se no interior de uma residência no condomínio Vereda das Flores, onde estavam cultivadas de forma assistida, com recurso a alta tecnologia, plantas da droga do tipo Skunk ou Gamba.

A nota do SIC refere que foram detidas duas pessoas, de 41 e 25 anos, o produtor da droga, um engenheiro informático, e o zelador, que guardava e cuidava da produção da droga no condomínio.

Skunk é uma variedade de canábis, com aroma mais acentuado e com maior concentração de substancias psicoativas, produzida com o cruzamento de várias espécies do mesmo género e cultivada em ambiente controlado.