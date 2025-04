Colisão em Santo António resulta em um ferido

Dois veículos colidiram, esta tarde, no Caminho de Santo António, próximo à Junta de Freguesia local, resultando em um ferido ligeiro.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal, alertados pelas 16h15, deslocaram-se paracom uma ambulância para o local, prestando socorro à vítima.

A vítima, do sexo masculino, com 59 anos apresentava queixas de dores na zona do pescoço. Após primeiros socorros foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.