Fiéis juntam-se para saudar Francisco uma última vez

Alguns milhares de fiéis começaram hoje a encher a Praça de São Pedro, Roma, a duas horas das celebrações de trasladação do corpo de Francisco para a Basílica de São Pedro, onde ficará até sábado, ocasião das exéquias fúnebres.

"Vim mais cedo, mas esperava mais gente", afirmou Constança, uma freira brasileira que foi das primeiras a chegar ao recinto.

Em redor, um grande dispositivo policial vigia todas as ruas adjacentes, com inspeções de bagagens, sob a vigilância atenta de centenas de polícias militares.

"É um momento sempre tenso, não estamos preocupados, mas estamos preparados", disse à Lusa uma inspetora da polícia criminal.

Às 09:00 locais, 08:00 em Lisboa, têm início as celebrações religiosas da trasladação com uma oração presidida pelo carmelengo Kevin Joseph Farrell, o cardeal responsável pela gestão quotidiana do Vaticano, durante um período de Sé Vacante (entre a morte de um Papa e a eleição do seu sucessor).

Várias equipas de jornalistas espalham-se nas zonas adjacentes da Praça.

O cardeal Tolentino Mendonça no cortejo fúnebre que acompanha Francisco até à Basílica de São Pedro.

Na praça, nos lugares sentados, misturam-se peregrinos, religiosos e turistas ateus. "Vim a Roma de visita, a minha mãe é que crê, não eu", explica Kevin Leroy, um norte-americano que está sentado numa das cadeiras defronte da basílica de São Pedro.

"Mas se vim cá e há isto, tinha que vir", disse, pouco depois de ter tirado uma 'selfie' com a igreja de fundo.

O corpo de Francisco está na Residência de Santa Marta, onde viveu após ser eleito, e será transportado pelas praças de Santa Marta e pela do Protomártires Romanos, entrando na Basílica do Vaticano pela porta central.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, de acidente vascular cerebral (AVC), após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer. O papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.