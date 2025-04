Parlamento madeirense mantém sessão do 25 de Abril apesar do luto nacional

O plenário da Assembleia Legislativa da Madeira decidiu manter a sessão comemorativa agendada para o 25 de Abril, apesar desta estar incluída no período de três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco decretado pelo Governo da República.

Durante a sessão plenária desta manhã, a presidente do parlamento regional, Rubina Leal, assumiu que o Regimento da Assembleia não permite a realização de sessões em dias de luto nacional, mas explicou que todos os partidos concordaram em manter a sessão comemorativa do 25 de Abril. Ainda assim, por ser "dia de luto pela morte de Sua Santidade", Rubina Leal pediu a todos os deputados "maior contenção no discurso e a maior sobriedade nas palavras".

É de sublinhar que também a Assembleia da República vai manter a sessão comemorativa do 25 de Abril. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que a ideia é "manter a sessão, começando por um voto de pesar pela morte do Papa Francisco".