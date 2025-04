Mulher sofre queda no Porto Santo e é transportada para a Madeira

Uma mulher de 59 anos sofreu hoje uma queda junto ao Mercado Velho, no Porto Santo. Com suspeita de fractura na cervical, a vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, mas após uma avaliação médica no centro de saúde foi decidido que teria de ser transportada para a Madeira.

Seguiu a bordo do avião da Força Aérea Portuguesa.