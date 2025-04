Começou cerimónia de trasladação do corpo de Francisco para a Basílica de São Pedro

A cerimónia de trasladação do corpo do Papa da capela da Residência de Santa Marta para a Basílica de São Pedro, para o velório de três dias aberto ao público, começou às 09:00 no vaticano, (08:00 em Lisboa).

O cardeal Kevin Farrell, que comanda a administração do Vaticano até que seja eleito um novo Papa, preside à cerimónia solene na capela da Residência de Santa Marta, onde Francisco vivia.

Um coro cantava enquanto cardeais, com as suas batinas e capas vermelhas, rezavam.

O caixão de Francisco está ladeado por quatro guardas suíços em posição de sentido. Do lado de fora, os padres que estão a transportar longas velas esperam para liderar a procissão, com os guardas suíços ao seu lado, até à basílica.

Os sinos tocam enquanto ocorre a trasladação do corpo do Papa Francisco para a Basílica de São Pedro para o velório público.

Francisco foi velado pela primeira vez na Residência de Santa Marta, num velório privado aos residentes do Vaticano e à casa papal.

Imagens divulgadas pelo Vaticano na terça-feira mostraram Francisco deitado num caixão aberto, usando a tradicional mitra branca e vestes vermelhas, com as mãos cruzadas sobre um rosário.

O número dois do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, foi fotografado a rezar por Francisco.

São esperados vários chefes de Estado e de Governo para o funeral de Francisco, que acontece no sábado na Praça de São Pedro, mas os três dias de velório são em grande parte para que os católicos comuns possam lamentar a morte do Papa de 88 anos, que morreu na segunda-feira após sofrer um acidente vascular cerebral.

Uma vez dentro da basílica, o seu caixão não será colocado num esquife elevado --- como foi o caso dos papas anteriores ---, mas será colocado no altar principal da basílica do século XVI, virado para os bancos.

A polícia italiana reforçou a segurança para o velório e funeral, realizando patrulhas a pé e a cavalo em redor do Vaticano, onde os peregrinos continuaram a chegar para as celebrações do Ano Santo que Francisco abriu em dezembro. Os fiéis que passam pela Porta Santa de São Pedro recebem indulgências, uma forma de ajudar a expiar os pecados.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, de acidente vascular cerebral (AVC), após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer. O papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.