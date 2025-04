Chega quer reforço de profissionais para alunos com necessidades especiais

O Chega entende como prioritária a contratação de terapeutas e psicólogos para apoiar crianças com necessidades educativas especiais (NEE) nas escolas públicas do país. O partido entende que a falta destes profissionais está a comprometer o sucesso escolar e o desenvolvimento destes alunos, afectando, de forma "muito directa, milhares de famílias portuguesas, incluindo na Madeira."

Através de uma nota de imprensa enviada às redacções, assinada por Francisco Gomes, deputada do partido na Assembleia da República, é referido que a Constituição Portuguesa garante o direito ao ensino com igualdade de oportunidades e que a presença de psicólogos e terapeutas nas escolas é fundamental para concretizar esse princípio. "Os alunos com necessidades especiais necessitam de acompanhamento especializado para o seu desenvolvimento cognitivo, motor e socio-emocional", defende o partido.

Francisco Gomes explica a importância da medida proposta pelo partido, que consta no programa eleitoral do Chega para as eleições de 18 de Maio.

"É inaceitável que, em pleno século XXI, haja crianças que não recebem o apoio necessário para aprender e crescer. O Estado tem o dever de garantir que nenhum aluno é deixado para trás e isso passa por dotar as escolas de recursos humanos que garantam que as crianças com necessidades educativas especiais recebem um ensino de qualidade", disse.

Segundo o Chega, "dados recentes apontam para um rácio insuficiente de psicólogos nas escolas, nomeadamente um para cada 744 alunos, o que, para o partido, está muito acima do que é recomendado. A proposta apresentada sublinha que o Conselho Nacional de Educação já alertou que a escassez destes profissionais compromete a qualidade do apoio prestado."

Neste sentido, o partido avança com três medidas que, a seu entender, devem ser levadas a cabo pelo governo já a partir do próximo ano lectivo, em específico o levantamento detalhado das escolas que carecem destes profissionais, o reforço do número de terapeutas e psicólogos e a implementação de políticas públicas que valorizem estes especialistas.

"Urge colmatar uma falha real do sistema educativo e potenciar uma atuação política mais eficaz e direcionada. Aliás, o CHEGA acredita profundamente que reforçar a contratação de psicólogos e terapeutas é uma prioridade que não pode continuar a ser adiada", remata o deputado.