Chega acusa República de tratar com ligeireza a segurança interna

Francisco Gomes acusou o Governo da República de de tratar com ligeireza as questões relacionadas com a segurança interna. Para o candidato do Chega às eleições nacionais, existem atitudes que são complacentes perante situações que, a seu ver, colocam em risco a segurança nacional e a integridade daqueles que integram as forças de segurança.

Referindo-se aos dados do no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), aponta um aumento de quase 10% na criminalidade violenta e grave, "bem como o valor mais elevado da última década no número de violações, um crescimento de 120% no tráfico de seres humanos e uma subida de 300% na imigração ilegal".

“É inaceitável e vergonhoso que a criminalidade continue a aumentar, enquanto governos do PSD e PS assistem tão passivamente, sem tomar medidas firmes para proteger os cidadãos e as forças de segurança", considera Francisco Gomes.

Além disso, referiu-se às notícias que revelam que "120 mil imigrantes obtiveram autorização de residência, sem verificação de registo criminal, o que, na sua óptica, constitui uma ameaça à segurança pública". Francisco Gomes considera inadmissível que o país se exponha a indivíduos e redes criminosos que podem dar continuidade a actividades ilícitas em solo nacional.

“O Chega propôs e vai voltar a propor o agravamento de penas para quem ataca as Forças de Segurança, criminalização o incitamento ao ódio contra estes profissionais, pagamento justo do subsídio de risco, reforço os efetivos e mais meios e equipamentos para quem nos defende", termina, em comunicado.