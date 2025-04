Homicida do Cacém detido pela PJ

A Polícia Judiciária, através da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo, informou este sábado que localizou e deteve, ontem, o autor dos crimes de homicídio qualificado e ofensas à integridade física, ambos com uso de arma branca, ocorridos no passado dia 9 de Abril, junto a um estabelecimento comercial situado no Cacém.

As diligências realizadas desde o conhecimento da notícia do crime, permitiram determinar que a vítima mortal, uma mulher com 42 anos, foi atingida mortalmente quando procurava sanar um conflito mantido entre o agressor e uma segunda vítima, um homem de 27 anos, igualmente alvo de agressões por arma branca e força física.

Após a prática do crime, o suspeito, um jovem de 17 anos, ausentou-se da residência habitual, vindo a ser localizado ao início da tarde do dia de ontem.

Agressor e vítimas são todos de nacionalidade estrangeira.

O detido será, hoje, presente às autoridades judiciárias no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, para primeiro interrogatório e aplicação das medidas coativas.