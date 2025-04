Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s recebe mostra 'DDIARTE'

O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, inaugura amanhã, dia 22 de Abril, pelas 17h00, a exposição 'DDIARTE', dedicada ao trabalho da dupla madeirense formada por Diamantino Jesus e Zé Diogo, artistas com um percurso artístico afirmado nacional e internacionalmente no panorama da fotografia contemporânea.

O secretário regional, Eduardo Jesus, marca presença na cerimónia.

"Nesta mostra com curadoria de Alexandra Melim, os DDIARTE apresentam um conjunto de 25 fotografias, maioritariamente enquadradas na categoria Fine Art, com algumas incursões na vertente Fashion. Reconhecidos pela sua abordagem visual ousada e altamente encenada, os artistas constroem imagens que fundem referências históricas, mitológicas e religiosas com temas contemporâneos, sempre com um elevado rigor técnico", revela à imprensa.

Para além das fotografias, estarão igualmente em exibição alguns dos prémios mais relevantes conquistados pelo colectivo — incluindo medalhas, troféus, livros e revistas internacionais onde o seu trabalho foi destacado.

A exposição ficará patente até ao próximo dia 24 de Maio.