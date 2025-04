ACIF saúda aceitação da proposta de aumento salarial por parte do Sindicato da Hotelaria

"A ACIF –CCIM saúda a aceitação, por parte do Sindicato da Hotelaria da Madeira, da proposta apresentada pela nossa instituição, que prevê um aumento salarial de 5,1%, com um valor mínimo garantido de 65 euros. Este acordo representa um esforço significativo por parte das empresas do sector, resultando num aumento médio ponderado de aproximadamente 6,17%, tendo em conta o valor mínimo estabelecido". Foi desta forma que a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) reagiu à aceitação da proposta actualização salarial por parte do Sindicato da Hotelaria da Madeira, conforme avançado pelo DIÁRIO.

Sindicato da Hotelaria da Madeira aceita proposta da ACIF e não avança com greve O Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria da Madeira após reunir esta segunda-feira, 21 de Abril, em plenário decidiu aceitar a proposta de actualização salarial apresentada pela Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF).

Em comunicado remetido, ao final desta tarde, às redacções a entidade confirmou que "na sequência do processo negocial entre a comissão negociadora patronal da ACIF-CCIM e o Sindicato dos Trabalhadores na Hotelaria, Turismo, Alimentação e Similares da Região Autónoma da Madeira, "a última proposta apresentada pela Associação foi aprovada hoje, no decorrer da reunião plenária dos trabalhadores".

A ACIF destaca ainda que "além deste aumento, muitas das empresas associadas estão a atribuir prémios extraordinários aos seus colaboradores, reflectindo o desempenho positivo do sector turístico em 2024".

A Associação ressalva, porém, a propósito que esses mesmo prémios adicionais "devem continuar a acompanhar os ciclos económicos e os resultados empresariais, não devendo ser convertidos em encargos fixos permanentes".

"Tal prática poderia comprometer a sustentabilidade das empresas em fases de menor crescimento económico ou de menor desempenho operacional", sustenta a ACIF.