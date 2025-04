Desemprego atinge número mais baixo em mais de 20 anos

O desemprego registado na Madeira em Março de 2025 atingiu o número de pessoas mais baixo em mais de 20 anos. Efectivamente, os 6.595 desempregados inscritos no final do mês passado foram o menor registo desde Setembro de 2004 (6.101).

Em relação ao mês anterior, há uma redução de 109 desempregados registados (-1,6%) e em relação ao mesmo mês do ano passado, o desemprego caiu 12,5% (-941 inscritos), destacando-se como a terceira maior quebra mensal (Algarve destaca-se com -17,2%) e a maior quebra homóloga (Açores foi a única região a acompanhar, com -2,2%).

Número de desempregados inscritos nos centros de emprego sobe 1,5% em março O número total de desempregados inscritos nos centros de emprego subiu 1,5% em março, em termos homólogos, mas baixou 2,7% face a fevereiro, para 329.521, de acordo com dados hoje divulgados pelo IEFP.

De acordo com os dados divulgados pelo IEFP, em Março sobraram 354 ofertas de trabalho (+21 face a Fevereiro, +6,3%, e +70 face a Março de 2024, +24,6%).

Ao longo do mês, inscreveram-se no Instituto de Emprego da Madeira um total de 757 desempregados, resultando em menos 112 em relação ao mês anterior (-12,9%) e mais 15 em relação ao mesmo mês do ano passado (+2,0%).

Ao longo do mês foram recebidas 206 ofertas de emprego, mais 43 em relação a Fevereiro (+26,4%) e mais 60 em relação a Março de 2024 (+41,1%).

Por fim, foram efectuadas 139 colocações de emprego, mais 34 em relação ao mês anterior (+32,4%) e mais 36 em relação ao mês homólogo de 2024 (+35,0%).