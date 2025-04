Autoridades ganesas resgatam 219 pessoas de rede de tráfico humano e cibercrime

Mais de 200 pessoas foram resgatadas de uma rede de tráfico humano e de cibercriminalidade que operava a partir de um subúrbio de Acra pelo Gabinete de Combate ao Crime Económico e Organizado (EOCO, na sigla em inglês).

As vítimas, 219 no total e jovens de toda a África Ocidental, mas na sua maioria nigerianos, foram atraídos para o Gana "com falsas promessas de empregos lucrativos", declarou a EOCO num comunicado divulgado hoje, em que acrescenta que a operação contou com a colaboração dos serviços de segurança nacional, polícia e forças armadas.

"Infelizmente, foram feitos reféns, confinados em Oyarifa (um subúrbio de Acra) e obrigados a dedicar-se à cibercriminalidade e a atividades conexas", declarou o diretor executivo interino da EOCO, Abdul Bashiru, numa conferência de imprensa divulgada pelos meios de comunicação social locais.

As vítimas, atualmente sob custódia das autoridades ganesas, foram mantidas em condições de exploração durante longos períodos, algumas durante mais de um ano.

"Uma vítima nigeriana revelou que era alimentada apenas uma vez por dia e que não tinha liberdade para sair das instalações", detalhou Bashiru.

Aquele responsável confirmou também que 11 das pessoas resgatadas durante a rusga, que fazia parte de uma operação lançada em 05 de março, eram menores.

Bashiru confirmou que a EOCO, em colaboração com o Departamento de Investigação Criminal da Força Policial do Gana, planeia intensificar os esforços coordenados para desmantelar outras organizações de tráfico semelhantes que operam em toda a região.

Esta operação, de acordo com os meios de comunicação social ganeses, realça as preocupações crescentes sobre o aumento das redes organizadas de tráfico de seres humanos que operam sob o disfarce de agências de recrutamento de mão-de-obra, muitas vezes atraindo jovens vulneráveis na África Ocidental.

As autoridades instaram a população a manter-se vigilante e a denunciar quaisquer esquemas de recrutamento suspeitos, especialmente os que visam jovens desempregados com promessas de empregos bem remunerados, tanto no estrangeiro como localmente.