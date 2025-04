Noah Madsen garante vitória determinante para o Marítimo

O Marítimo venceu esta tarde o Mafra por 2-0, no seu estádio, em jogo da 30.ª jornada da II Liga e cimentou praticamente a manutenção no campeonato.

O regresso aos triunfos no ‘Caldeirão dos Barreiros’ , que já não acontecia desde 8 de Fevereiro, aquando da vitória com o Portimonense, faz com que os verde-rubros tenham arrumado as contas em relação à manutenção. Com 40 pontos agora conquistados a equipa insular já não pode ‘cair’ para os lugares de descida directa à Liga 3, quando faltam quatro jornadas para o fim da competição. O pior cenário será ‘cair’ para o lugar de play-off que é ocupado pelo FC Porto B, algo que para já parece ser muito difícil.

Quanto ao jogo de hoje, as emoções não foram muitas com ambas as equipas a se estudarem mutuamente o que fez com que o espectáculo não fosse muito bonito.

Apesar de ter tido uma ou duas oportunidades de golo na primeira parte o ‘aflito’ Mafra não conseguiu ir para o intervalo em vantagem. Já no segundo tempo a equipa orientada por Ivo Vieira subiu mais no terreno e veio a ser feliz ao minuto 66 com um bonito golo do defesa Noah Madsen. Num lance algo confuso na área do Mafra, Guirassy tenta rematar à baliza defendida por Martim Fraisl, mas esta acaba por ir para os pés do defesa dinamarquês, que de trivela inaugurou o marcador.

A partir daqui o conjunto de Paulo Alves foi para ‘cima’ do adversário, mas nunca conseguiu criar lances de perigo na baliza defendida de Gonçalo Tabuaço.

Até final registe-se para o cartão vermelho mostrado Chris Kouakou depois de uma entrada dura sobre Fabio Blanco, ao minuto 85, bem como para o segundo golo dos verde-rubros e uma vez mais pelo dinamarquês Noah Madsen.

O defesa verde-rubro bisou ao minuto 90+4 num bom cabeçeamento após um pontapé de canto.

Com este desaire o Mafra continua no último lugar, enquanto o Marítimo subiu uma posição estando no 11.º posto.