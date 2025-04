Marítimo mantém o mesmo onze que venceu o Benfica B

O Marítimo mede forças daqui a pouco com o Mafra, em jogo referente à 30.ª jornada da II Liga e onde procura regressar às vitórias no seu estádio, algo que já não acontece desde 8 de Fevereiro, aquando da vitória por 2-0 diante do Portimonense.

Para esta partida o técnico verde-rubro, Ivo Vieira manteve a mesma equipa que venceu na última jornada o Benfica B, por 2-1, na deslocação ao Seixal.

Eis o onze do Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Júnior Almeida, Noah Madsen, Fábio China, Guirassy, Francisco França, Michel Costa, Fábio Blanco, Patrick Fernandes e Alexandre Guedes

Quanto ao Mafra irá apresentar a seguinte equipa inicial: Fraisl, Passi, Rodrigo Freitas, Diogo Capitão, Kauê Souza, Vítor gonçalves, Lucas Gabriel, Beni Junior, Nibe, Etim e Bryan.

De referir que os madeirenses entram em campo com a manutenção quase garantida na II Liga, enquanto o adversário procura urgentemente pontos para tentar sair dos lugares de despromoção, onde ocupa actualmente o último lugar com 25 pontos estando a seis da tão desejada manutenção.