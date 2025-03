Funchal - Nantes entre as propostas da easyJet para as viagens de Verão

Numa altura de planeamento das férias de Verão, a easyJet diz ter "opções para todos os gostos, com partidas dos vários aeroportos portugueses".

Uma das propostas é Funchal - Nantes. "Perto do Oceano Atlântico, a cidade é um convite para passear e descobrir o seu património cultural contemporâneo e histórico, com um ambiente natural sempre presente, de bicicleta, a pé ou ao longo das margens do Rio Loire", refere a companhia aérea.

Mas há mais:

Lisboa -Palermo: Esta cidade siciliana combina a energia do Mediterrâneo com uma rica herança histórica. Com praias de perder o fôlego e uma gastronomia irresistível, Palermo é uma excelente escolha para umas férias de verão inesquecíveis.

Esta cidade siciliana combina a energia do Mediterrâneo com uma rica herança histórica. Com praias de perder o fôlego e uma gastronomia irresistível, Palermo é uma excelente escolha para umas férias de verão inesquecíveis. Lisboa - Tirana: A capital da Albânia está a ganhar popularidade entre os viajantes que procuram um destino autêntico e surpreendente. Com uma cultura em crescimento, ruas coloridas e acessos rápidos a praias paradisíacas, Tirana é uma excelente escolha para quem quer explorar um local ainda pouco conhecido.

A capital da Albânia está a ganhar popularidade entre os viajantes que procuram um destino autêntico e surpreendente. Com uma cultura em crescimento, ruas coloridas e acessos rápidos a praias paradisíacas, Tirana é uma excelente escolha para quem quer explorar um local ainda pouco conhecido. Porto / Lisboa - Cabo Verde: Este é um destino onde o verão parece durar o ano inteiro. Com praias de areia dourada, águas cristalinas e uma onda de boa disposição, Cabo Verde é ideal para quem procura dias de descanso e aventura.

Este é um destino onde o verão parece durar o ano inteiro. Com praias de areia dourada, águas cristalinas e uma onda de boa disposição, Cabo Verde é ideal para quem procura dias de descanso e aventura. Porto - Split: Para os amantes de história e mar, Split, na Croácia, é um destino imperdível. Com a sua riqueza histórica, praias banhadas pelo Adriático e vida noturna animada, esta cidade oferece o equilíbrio perfeito entre cultura e lazer.

Faro – Bordéus: A região encanta no Verão com os seus vinhos mundialmente famosos, paisagens de vinhas ondulantes e visitas a elegantes châteaux. A cidade combina charme histórico com uma vibrante vida cultural à beira do rio Garonne, ideal para passeios, gastronomia e arte.