Emanuel Câmara é "o homem certo para a hora mais difícil", diz João Pedro Vieira

O antigo secretário-geral do Partido Socialista (PS) na Madeira, João Pedro Vieira, considerou, hoje, que escolha de Emanuel Câmara como candidato à Assembleia da República é acertada. "É o homem certo para a hora mais difícil", escreveu o socialista numa publicação partilhada nas redes sociais.

João Pedro Vieira admite que o momento que o PS Madeira atravessa é "crítico", depois da pesada derrota nas Regionais de 23 de Março, pelo que exige "homens capazes de abraçar missões maiores que eles mesmos". A seu ver, "Emanuel Câmara é um desses homens" e a 'missão maior' a sobrevivência do próprio partido.

O socialista madeirense evidencia, por outro lado, que Emanuel Câmara é "o presidente do PS Madeira com o melhor conjunto de resultados" da história do partido, recordando que este assumiu a liderança "depois do pior resultado de sempre em Eleições Regionais, o de 2015" e "entregou-o com o melhor de sempre, o de 2019".

"Só alguém como ele seria capaz de voltar a convocar todos os socialistas da Madeira para um combate difícil, como fez em 2019 - mas desta vez para a salvar o PS de um destino que parece fatal: o da completa irrelevância política regional", sublinha João Pedro Vieira.

Já não é sobre o partido crescer; é sobre sobreviver João Pedro Vieira, PS

Por outro lado, o antigo dirigente partidário observa que "Emanuel Câmara é cabeça de lista do PS à Assembleia da República, porque "é o homem que liderou um sonho de que já pouco sobra: o do PS mudar a Madeira".

O momento do PS Madeira é crítico; o do país é muito sério. É muito sério e convoca todos os socialistas para um combate sem tréguas. Tive a honra, o orgulho e a sorte de servir o PS Madeira como secretário-geral nesse tempo em que se escreveu a página mais bonita da nossa história. Fi-lo lado a lado com Emanuel Câmara, a seu convite e contra muitas vozes. Agora, estamos de volta: para fazermos o “trabalho de formiguinha” que ficou por fazer, num combate que não é de nenhum líder - é do PS, de todo o PS, pela Madeira e por Portugal João Pedro Vieira, PS

A comissão política regional do PS/Madeira aprovou, ontem, por "larga maioria" a lista de candidatos pelo circulo da Região às antecipadas nacionais, de 18 de Maio, que será encabeçada por Emanuel Câmara, actual presidente do município do Porto Moniz.