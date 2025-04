Parceria fomenta sustentabilidade no artesanato

Os artesãos reconhecidos pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) participam a partir de agora com “condições diferenciadas” no evento Green Market Madeira, fruto de um protocolo de colaboração assinado entre este Instituto e o atelier de arquitectura Falésia, responsável pela edição do evento. Em contrapartida ficou estabelecida uma colaboração logística e de divulgação por parte do instituto público.

Estes artesãos destacam-se por integrarem nas suas peças de artesanato o conceito de sustentabilidade e economia circular, que é também um dos focos do evento criado em 2023 por Carlota Gouveia e Joana Gouveia, as fundadoras do Green Market Madeira. Aliás, sublinha o IVBAM, o facto de incluir no seu projecto uma vertente ecológica e sustentável é requeisito preferencial para integrar este mercado onde marcas e micro empresas expõem e vendem os seus produtos.

Além de destacar o uso por parte dos artesãos certificados pelo IVBAM de materiais sustentáveis, Tiago Freitas, presidente do Instituto, reforçou que esta parceria vem reforçar o compromisso e visão do IVBAM “numa constante adaptação do artesanato regional aos nossos dias”.

O protocolo tem a duração de dois anos.