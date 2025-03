DIÁRIO passa a integrar o SAPO

O DIÁRIO já está no SAPO, plataforma que desde as 12h de hoje conta “com o reforço da qualidade e do rigor do jornalismo que é uma referência incontornável no panorama mediático da Madeira há 149 anos”.

O nosso jornal centenário passa, assim, a ser o mais recente meio noticioso a integrar a vasta rede de parceiros de informação do SAPO, que agora se estende às 18 capitais de distrito do continente e duas Regiões Autónomas.

A marca de qualidade do DIÁRIO de Notícias da Madeira é reconhecida além das fronteiras do país e passar a oferecer os seus conteúdos aos nossos públicos, onde quer que se encontrem, é um passo relevante para a ampliação e diversificação de conteúdos de referência com que nos propomos revitalizar, dia após dia e de forma determinada, o SAPO”. Gil Moreira, Director-Geral do SAPO

Sendo o SAPO o agregador de conteúdos de referência em Portugal, consideramos que esta é uma oportunidade única para desenvolver uma parceria que robustece a missão informativa do DIÁRIO. Os nossos conteúdos vão beneficiar da escala e do alcance do SAPO, o que tornará a Madeira, a sua história e as suas gentes ainda mais relevantes”. Ricardo Miguel Oliveira, Diretor Geral Editorial do DIÁRIO de Notícias da Madeira

Fundado a 11 de Outubro de 1876, o DIÁRIO de Notícias Madeira é considerado um dos maiores jornais em Portugal, com maior expansão e circulação, tendo já sido reconhecido com alguns dos prémios de referência no sector, como o "Prémio Gazeta Imprensa Regional 2004", um dos mais prestigiados prémios de jornalismo em Portugal, da iniciativa do Clube dos Jornalistas e o “Jornal Europeu do Ano” do “European Newspaper Award” em 2010.

O SAPO, líder na agregação, produção e curadoria de conteúdos e activos digitais, diferencia-se pela diversidade e relevância dos projectos tecnológicos que integra, os serviços e produtos que oferece e o ecossistema de parceiros que dinamiza. A diversificação e incremento da sua rede de parceiros, agora reforçada com esta parceria, procura dar um contributo único para um país mais informado e crítico.

O lançamento da parceria que coloca o DIÁRIO na plataforma com 120 milhões de pageviews mensais contempla um vasto plano de comunicação, desde a informação partilhada com os media, presença em ecrãs de comunicação corporativa, difusão na rede nacional das 170 Lojas MEO, alerta SMS para o universo de subscritores das notificações do SAPO e do DIÁRIO e ainda a campanha publicitária na rede SAPO, em vários formatos.

A partilha de peças nas redes socias dos dois parceiros vai atingir milhões de seguidores. O SAPO tem 1 milhão e 200 mil seguidores no Facebook, rede em que o DIÁRIO tem quase 379 mil seguidores. No Instagram, o agregador de conteúdos tem mais 86 mil fãs, no Linkedin é seguido por 12 mil e no X por mais de 287 mil. Nas mesmas redes o DIÁRIO tem, respectivamente 36.564, 1.502 e 1.215 interessados.

A plataforma digital do DIÁRIO regista, mensalmente, em média, 10 milhões de pageviews, 890 mil utilizadores únicos, dos quais 340 mil são frequentes.