Casa Branca diz que produtos da China podem atingir 104%

As tarifas norte-americanas sobre os produtos chineses deverão perfazer um total de 104%, se Pequim mantiver a resposta às medidas do Presidente Donald Trump, indicou a Casa Branca.

Se Trump concretizar a mais recente ameaça, a de impor uma tarifa adicional de 50%, os produtos chineses vão enfrentar uma tarifa adicional de 104% quando entrarem nos Estados Unidos, tendo em conta os impostos cumulativos anunciados pelo chefe de Estado norte-americano desde que regressou ao poder, em janeiro.

Donald Trump ameaçou impor uma tarifa adicional de 50% à China se Pequim não retirar até terça-feira as taxas que impôs aos produtos norte-americanos em retaliação ao plano tarifário de Washington.

Para a agência de notícias Associated Press, a ameaça de Trump levanta novas preocupações de que o alegado esforço para reequilibrar a economia global poderá levar a uma guerra comercial.

As palavras do Presidente norte-americano, divulgadas nas redes sociais, surgiram depois de a China ter indicado que vai retaliar contra as tarifas dos Estados Unidos anunciadas na semana passada.

Os novos impostos serão adicionados às tarifas de 20%, como punição pelo tráfico de fentanil, e às adicionais tarifas de 34% anunciadas na semana passada.

Isto não só poderá aumentar os preços para os consumidores norte-americanos, como também poderá dar à China um incentivo para inundar outros países com produtos mais baratos e procurar parcerias mais profundas com outros parceiros comerciais, de acordo com vários analistas de mercado.