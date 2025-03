Trump ameaça Huthis com mais intervenções militares se não suspenderem ataques

O Presidente dos Estados Unidos afirmou hoje que caso os Huthis do Iémen não parem de atacar navios norte-americanos "a verdadeira dor ainda está por vir", depois de os EUA terem realizado vários ataques contra os rebeldes.

"A escolha para os Huthis é clara: parem de disparar contra os navios dos EUA e nós paramos de disparar contra vós. Caso contrário, ainda agora começámos, e a verdadeira dor ainda está para vir, tanto para os Huthis, como para os patrocinadores no Irão", escreveu Donald Trump, na rede social Truth Social sobre o grupo rebelde do Iémen.

Pouco depois do início da guerra em Gaza, desencadeada por um ataque do Hamas contra Israel em 07 de outubro de 2023, os rebeldes Huthi do Iémen realizaram dezenas de ataques com mísseis contra Israel e no mar Vermelho - uma zona essencial para o comércio mundial - contra navios com alegadas ligações a Israel.

O movimento rebelde, apoiado pelo Irão, afirmou agir em solidariedade com os palestinianos:

"Os nossos ataques vão continuar até que eles deixem de ser uma ameaça à liberdade de navegação", acrescentou Trump.

Esta não é a primeira ameaça de Donald Trump contra Teerão, já que numa entrevista à cadeia NBC, transmitida no domingo, ter dito que "haverá bombardeamentos" no Irão, desta vez não relacionados com os Huthis, mas com a ausência de um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

"Se não houver acordo, haverá bombardeamentos. Haverá bombardeamentos como nunca se viu antes", ameaçou.

O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, prometeu já uma "resposta firme" se o país for bombardeado.

Teerão reiterou, na voz do comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Iraniana, Amir Ali Hayizad, que "os Estados Unidos têm 10 bases militares na região, perto do Irão, com cerca de 50.000 soldados. Isso significa que estão numa casa de vidro", avançou a agência de notícias iraniana Mehr.

Caso não haja um novo acordo sobre o programa nuclear do Irão, Trump admitiu a possibilidade de escalar o conflito, algo que para Amir Ali Hayizad seria um erro, uma vez que "uma pessoa que está dentro de uma casa de vidro não atira pedras a ninguém".