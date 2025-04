Apreendidos 16 quilos de lapas no Porto Moniz

O Comando Territorial da Madeira, através do Posto Territorial de São Vicente, apreendeu 16 quilos de lapas frescas, ontem, dia 31 de Março, capturadas ilegalmente em época de defeso no Porto Moniz.

Foi no decorrer de uma acção de patrulhamento à orla costeira, no âmbito da prevenção e fiscalização do exercício da pesca, que os militares da Guarda detectaram um indivíduo a apanhar lapas.

"Após a abordagem, verificou-se que o indivíduo tinha capturado as lapas em época de defeso, através da prática de mergulho junto à costa. Da acção resultaram a identificação de um homem de 39 anos e a elaboração de um auto de contraordenação, tendo os factos sido comunicados à Direcção Regional das Pescas", revela o Comando Territorial da Madeira.

Diz ainda que "as lapas apreendidas foram sujeitas a um exame pela entidade competente que, após verificação que se encontravam em boas condições para consumo, foram entregues a uma instituição de solidariedade social".

A GNR relembra que "o respeito pelos períodos de defeso é uma medida essencial de gestão sustentável, que visa assegurar a recuperação dos stocks pesqueiros, potenciar a rentabilidade dos recursos marinhos e garantir a sustentabilidade ambiental, económica e social da actividade piscatória".